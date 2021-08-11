Aksaray'da bir otomobilin çarptığı temizlik görevlisi yaralandı.

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhsin Çelebi Mahallesi istikametinden Büyük Bölcek Mahallesi istikametine seyreden Ayhan G. (51) idaresindeki 68 ABE 813 plakalı otomobil kaldırım kenarındaki çöpleri toplayan Aksaray Belediyesi temizlik görevlisi Tahir S.'ye (41) çarptı. Kaza sonucu yaya temizlik görevlisi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı temizlik görevlisi ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.