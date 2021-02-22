Otomobilin motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Aksaray'da motor kısmından alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Halil İbrahim S. (37) idaresindeki 06 AD 0204 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracını hemen emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek yangını büyümeden söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yapılan detaylı incelemeden sonra netlik kazanacak.