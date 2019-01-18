Otomobilinin üzerine kardan adam yapıp trafiğe çıktı

Aksaray'da aracının tavanına kardan adam yapan sürücü, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Aksaray'da ilginç bir olaya imza atan bir vatandaş, arabasının tavanına yaptığı kardan adamla trafiğe çıkarak ilginç bir görüntü oluşturdu. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüde, Sanayi Sitesinde oto elektrikçiliği yaptığı öğrenilen bir kişi, kendisine ait otomobilin tavanına kardan adam yaptı. Ardından otomobiliyle trafiğe çıkan vatandaş görenlerin dikkatini çekerken, vatandaşları tebessüm ettirdi.