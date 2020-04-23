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Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5118 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep B. (35) idaresindeki 68 KS 870 plakalı otomobil Alparslan K. (41) idaresindeki plakasız elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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