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Otomobille sulama kanalına düşen sürücü boğularak öldü

Aksaray’da kontrolden çıkan otomobil şarampolde bulunan sulama kanalına düşerken, sürücü boğularak hayatını kaybetti.

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil şarampolde bulunan sulama kanalına düşerken, sürücü boğularak hayatını kaybetti.


Kaza, Aksaray - Ankara Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden Recep Acar (39) idaresindeki 68 BE 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde bulunan sulama kanalına takla atarak ters düştü. Diğer sürücülerin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve UMKE ekipleri araç içerisindeki sürücüyü kısa süren çalışma sonucu çıkarttı. Ağır yaralı sürücü sulama kanalındaki sudan kafasını kurtaramaması sonucu boğularak hayatını kaybederken, kurtarılma ihtimali üzerine sağlık ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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