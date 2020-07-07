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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray Ihlara Yolu Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ihlara istikametine seyreden Erkan K. (39) yönetimindeki 61 AL 601 plakalı Mercedes marka otomobil ile şehir şehir merkezi istikametine seyreden Nurettin K. (70) yönetimindeki 68 AAF 194 plakalı Renault marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Renault marka otomobilde bulunan sürücü ve diğer otomobilde bulunan Ramazan A. (48) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğin bir süre aksadığı yolda polis ekipleri inceleme yaptı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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