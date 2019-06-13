(Özel) Arpa üretiminde Türkiye 6'ncısı Aksaray'da hasat başladı

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'de ilk 10 il arasında yer alan ve arpa üretiminde 6. sırada yer alan Aksaray'da 2019 yılı hububat hasadı başladı.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da 2019 yılı hububat hasat dönemi başladı. Ekili tarım arazilerinde biçerdöverler tarlaya girerek hububatları hasat ederken, bu yıl rekoltenin geçmiş yıllara oranla daha yüksek olması bekleniyor.

Hububat hasadının başlamasıyla birlikte ekili tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, hasadın başladığını belirterek, “2019 yılının hasadı Aksaray'da bugün itibariyle başladı. 2019 yılı arpa hasadının bereketli, kazasız, belasız geçmesini yüce Allah'tan diliyorum. Tarlada, arazide üretmek o kadar kolay değil. Aksaray'da ciddi şekilde afat oldu, dolu vurdu. Bugün de arpa biçiyoruz. Arpada Türkiye 6'ncısıyız. Girdilerin ciddi şekilde yüksek olması nedeniyle üreticilerimiz de şu anda maddi yönden ciddi şekilde sıkıntı çekiyor. İnşallah hükumetimiz verilen fiyatı gözden geçirerek üreticimizi memnun edecek bir fiyat belirler. Sanayicimizin de üreticimize, borsaya veya alım merkezine gittiğinde üreticilerimize iyi fiyat vermelerini istiyoruz. Biz üretmezsek ne sanayici ne de borsadaki esnaf ticaret yapamaz. Eli nasırlı köylüye, üreticiye esnafların, sanayicilerin sahip çıkması lazım” dedi.

Üretici Murat Eskil de 2019 yılında kış yağışlarının iyi olmasına rağmen bahar yağışlarının çok kurak geçtiğini belirterek, “Bu nedenle çok çeşitli böcekler, hastalıklar ve kıraç kesimlerde kurak mevsim yaşandı. Ama yine de çok şükür 2019 yılı hasadına başladık. Tüm memleketimize, Aksaray çiftçimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise "İlimiz bilindiği üzere tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 10 il arasında yer almaktadır. Yonca üretiminde 3'üncü, şeker pancarı üretiminde 4'üncü, mısır üretiminde 4'üncü, arpa da 6'ncı sırada sıradayız. İnşallah amacımız ilk sıralara yükselmek. İlimizde bu sene 2019 yılında 1 milyon 683 bin dekar hububat ekilişi yapıldı. Bunun 709 bin dekarı buğday, 900 bin dekarı da arpa. Diğerleri de çavdar şeklinde. Bu sene yağışlar çok güzel olduğundan dolayı geçen seneye göre rekolte yüksek. Bu sene inşallah kuru arpa da 400 dekar, sulu da 600 dekar bekliyoruz. Geçen sene 1,5 milyon dekar bir ekimimiz vardı. Bu sene 1 milyon 683 bin dekara çıktı. İnşallah bu sene iyi bir ürün alacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.