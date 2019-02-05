(Özel) Muhtar adayı Mavuş kadın, köyün problemlerini çözecek

Aksaray'da eşi zihinsel engelli olan 3 çocuk annesi Mavuş kadın, yaşadığı köyde yardımseverliği ve çalışkanlığıyla takdirlerini kazandığı köy halkının isteğiyle muhtar adayı oldu.

Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar köyünde tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan 46 yaşındaki Mavuş Ünlü, köy halkının talebi üzerine muhtar adayı oldu. Ünlü, 650 hanenin bulunduğu, bin 132 nüfusa sahip, 784 seçmeni olan köyde köylülerin sıkıntılarında yanlarında oluyor. Mavuş Ünlü, traktörle tarlada üretim yaparak, ahırda da büyükbaş hayvanlarıyla geçimini sağlıyor. Köylüler tarafından sevilen Mavuş Ünlü, muhtar olması halinde önemli projelere imza atacağını belirtirken, 5 muhtar adayının bulunduğu köyde, köylüler Mavuş Ünlü'yü muhtar olarak görmek istiyor.

Bekarlar köyü muhtar adayı Mavuş Ünlü, 10 yıl önce aday olduğunu, o seçimde 11 oy ile kaybettiğini anlatarak, "Tekrar millet beni tercih etti ve istiyorlar. Ben de istek üzerine çıktım. Projelerim, öncelikle köyümüzün girişindeki yollar. Mezarlığımız ve öğrencilerimize burs. Yatalak hastalarımıza elimizden geldiği kadar yardım edip evlere bakım göndereceğim. Mesela yatalak hastalarımıza maaşlarını çıkarttırdım. Hastaneye götürüyorum, tedavi ettiriyorum. Kadınlarımızı gruplar halinde Aksaray'a ve diğer yerlere götürüyorum. Tedavi ettiriyorum. Gerekirse Aksaray'a, Konya'ya, Şanlıurfa'ya, nereyi gezmek istiyorlarsa götüreceğim. Kadınlarımıza ve erkeklerimize söz veriyorum. Herkesi benimle birlikte umreye götürmek istiyorum. Herkesin hayallerini gerçekleştirmeye geliyorum. Benimle birlikte var olanlar yanımdadır. Kadınlar her zaman destekçidir. Köyümüzde mesela araba sorunu var ve ben bu sorunu da çözeceğim. Su ve kanalizasyon sorununu çözeceğim. Köy halkımızın ne ihtiyaçları varsa 7-24 hizmetlerinde olacağım. Evleri gibi benim evime gelecekler. Muhtar olarak gelmeyecekler. Beni bir anaları, bir bacıları, bir yardımsever, ailesinden isteyemediklerini benden gelip isteyecekler. Ben bu konular için varım. Milletin gözünü açmak için varım. Kadınlarımız gidip de kendiliğinden bir erkekten, bir makamdan, bir şeyler isteyemiyor. Bunu da tek yapabilecek kişi benim. Onların yanında olacağım. Onlar da benim yanımda olacak” dedi.

"Cumhurbaşkanımız kadınlarımızı destekliyor”

Kadın olduğu için bazı tepkilerle de karşılaştığını belirten Mavuş Ünlü, “Ben gönülden uğraşıyorum. İçimden gelen bir hizmet aşkı olduğu için uğraşıyorum. ‘Kadından muhtar olmaz, köyden gelmiş' falan diyorlar. Kadından başbakan oluyor, bakan oluyor, milletvekili oluyor da muhtar neden olamıyor. Özellikle Cumhurbaşkanımız herkesi destekliyor. Öncelikle kadınları destekliyor. Tansu Çiller başbakan olduysa, Fatma Şahin bakan olduysa, bir diğer kadın milletvekili olduysa bu da benim en doğal hakkım. Erkek olsun, kadın olsun, başarabildiği iş için çıksın. Ben başaracağıma inanıyorum. Bu işte de varım, adayım” diye konuştu.

Köylüleri hastaneye götürüyor, yardımlarda bulunuyor

Köyde yaşayan Reyhan Yavuz (30), Mavuş Ünlü'yü muhtar olarak görmek istediklerini belirterek, "Hiçbir erkeğin yapmadığı desteği biz Mavuş hanımda gördük. Bir kadın dayanışması olarak arkasındayız” şeklinde konuşurken, köy halkından Temam Yılmaz (50), “Kadın olarak hep destekliyorum ve arkasındayım” ifadelerini kullandı. Hayriye Turan (58) ise, “Şimdi köyümüzde 5 tane aday var. 5 adayın içinde biz bir tek bunu tanıyoruz, bunu biliyoruz” dedi.

Mavuş Ünlü'nün erkeklerden daha iyi çalıştığını belirten Metin Yılmaz (60), “Kimine yardım alıyor, kimine kömür alıyor. Muhtar olarak görmeyi istiyoruz” dedi. Kendisini hastaneye götürdüğünü ve elinden gelen her türlü yardımı yaptığını belirten Mehmet Kavak (75), "Benim hanımı bile götürdü Konya'ya. Doktora götürür, elinden geldiği kadar yardım ediyor. Benim yatalak amcamın oğlunu götürmüş mesela. Raporu bitmiş, götürmüş rapor almış” diye konuştu.

Belkıs Kavak (56) da "Bizi hastaneye götürdü. Hastanede bizimle ilgilendi. Konya'ya götürdü ve bizimle ilgilendi. Kur'an kursumuzun odunu kömürü, her şeyini getirir. Kadınların bir ihtiyacı olsa hemen getirttiriyor” şeklinde konuştu.

Eşiyle birlikte yaşayan Fehmi Kavak (81) ise okuma yazma bilmediklerini ve kimselerinin olmadığını belirterek, “Beni Aksaray'a götürdü getirdi sağ olsun. Orada doktorlara gezdirdi ve rapor aldı bana” diye konuştu.