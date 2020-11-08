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Pancar yüklü tır, cip ile çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray’da pancar yüklü tır ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Aksaray'da pancar yüklü tır ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.


Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı ilçe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden Emrah D. idaresindeki 68 BB 970 plakalı pancar yüklü Mercedes marka tır, Sultanhanı ilçe kavşağında Burak A. yönetimindeki 06 BNZ 783 plakalı Dacia marka cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan ve şarampole devrilmekten son anda kurtulan pancar yüklü tır, yol kenarında bulunan reklam tabelasına vurarak durabildi. Kazada her 2 sürücü de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince olay yerinde tedavi edildi. Kaza mahallinde gerekli önlemleri alan emniyet güçleri kaza ile ilgili araştırma başlattı.

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