Polis uygulamasında uyuşturucu hap ele geçirildi

Aksaray'da rutin kontroller kapsamında bir kahvehanede denetim yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şahsın üzerinde 31 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, rutin kontroller kapsamında bir kahvehane ve şahıslar üzerinde uygulama yaptı. Gerçekleştirilen uygulamada kahvehanede bulunan M.A. (33) isimli şahsın üzerinde 31 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.