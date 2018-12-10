Polisin üzerine araç süren ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaçamadı

Aksaray'da polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayarak ekiplerin üzerine araç sürdükten sonra kaçmaya başlayan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıkarken, araçta ruhsatsız pompalı tüfek ve döner bıçağı ele geçirildi.

Olay, Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 68 DT 233 plakalı otomobile ‘dur' ihtarında bulundu. ‘Dur' ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerinin üzerine aracı sürdükten sonra kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri de kaçan sürücünün peşine düştü. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından şüpheli araç Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri tarafından Ereğli Kapı Mahallesi 1402 Sokak üzerinde yakalandı. Yapılan incelemelerde sürücü Yusuf T.'nin (34) 2.21 promil alkollü olduğu, ehliyetinin olmadığı anlaşılırken, araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve döner bıçağı ele geçirildi. Sürücü ve araçta bulunan Zeynep A. (23) gözaltına alınırken, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sürücüye ‘dur' ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve alkollü araç kullanmaktan toplam 5 bin 616 TL para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.