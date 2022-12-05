Polisler okul okul gezip öğrencilere eğitim verdi

Aksaray'da polis ekipleri kent merkezinde bulunan okulları ziyaret ederek minik öğrencilere okul güvenliği ve trafik güvenliği hakkında eğitim verdi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalar çerçevesinde okullara ziyarette bulundu. Kent merkezinde bulunan okulları bir bir ziyaret eden polis ekipleri öğrencilerle bir araya gelerek hem sohbet etti hem de güvenlik alanında bilgiler verdi. Özellikle trafik kuralları hakkında “Güvenli trafik” eğitimi veren polis memurları ayrıca okul ve çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri hakkında da bilgiler verdi. Öğrencilerin ardından okul yönetici ve öğretmenlerle de bir araya gelen polis memurları okulda yaşanan sorunlar ve görülen aksaklıkların giderilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.