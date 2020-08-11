Rektör Şahin 15 Temmuz gecesini anlattı

Dr. Yusuf Şahin, İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle başlatılan “BİZ81İZ” projesine bir video ile katıldı.

15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimine ve süreçte yaşananlara tanıklık eden herkesi “15 Temmuz ve Hissettikleriniz” temasıyla buluşturan bir dijital hafıza olan “BİZ81İZ” projesi, gelecek nesillere dijital bir miras bırakmayı hedefliyor. Dileyen herkes kendi videosunu çekerek 15 Temmuz'a ilişkin duygularını ve o geceye dair kişisel hikayelerini https://biz81iz.com adresine gönderebiliyor. ASÜ Rektörü Şahin de bir video ile projeye dahil oldu. 15 Temmuz gecesini, darbe kalkışmasını haber aldığı anı, o an hissettiklerini ve neler yaptığını 6,5 dakikalık bir videoda anlatan Prof. Şahin, “Allah o günleri bizlere bir daha yaşatmasın, devletimize, milletimize zeval vermesin” sözleri ile mesajlarını tamamlıyor.