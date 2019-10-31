Rektör Şahin: “Basit dokunuşlarla büyük etkiler oluşturabilirsiniz”

Dr. Yusuf Şahin, öğrencileri etkinlikler noktasında her zaman desteklediklerini, ortaya güzel çalışmaların çıkması için onların işlerini kolaylaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Rektör Şahin, Öğrenci Toplulukları Çalışma Odalarını ziyaret etti ve topluluk yöneticilerinden projelerini dinledi. Yeni topluluklar kurulduğunu, ayrıca bazı topluluklarda öğrencilerin mezun olmasından dolayı yeni yönetimlerin işbaşına geldiğini kaydeden Rektör Şahin, “Biz de hem yeni arkadaşlarımızla tanışmak, onların projelerini dinlemek, hem de bu konulardaki genel yaklaşımlarımızı izah etmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştiriyoruz” dedi.

Hayatın bir bölümünün akıl gelişimi, bir bölümünün fiziki/bedeni gelişim, diğer bir bölümünün ise ruhi gelişim olduğuna dikkat çeken Rektör Şahin, öğrencilerin bu üç alanda da kendilerini geliştirerek mezun olmalarını arzu ettiklerini söyledi. Kampüsteki fiziki imkanların etkinlik düzenlemeye son derece müsait olduğunu anımsatan Prof. Dr. Şahin, “Atletizm pisti, bisiklet sahası, yüzme havuzu, spor salonu, basketbol ve tenis sahaları, konferans salonları. Buraları etkin şekilde kullanın. Örneğin, öğrencilerin, akademisyenlerin ve diğer tüm çalışanların da katılabileceği organizasyonlar, turnuvalar düzenleyin. Basit dokunuşlarla büyük etkiler oluşturabilirsiniz. Topluluklarımızın kendilerini ifade edebilmek için -hukuk ve ahlak sınırları içinde kalmak şartıyla düzenleyecekleri her etkinliğe katkı sunmaya hazırız” dedi.

Öğrencilerin merkezde olduğu etkinlikleri önemsediklerini de kaydeden Prof. Dr. Şahin, “Eğer bir konser, bir sergi, bir tiyatro veya bir sportif müsabaka yapılacaksa bunları sizler yapın, biz de sizin işlerinizi kolaylaştıralım. Fikirler üretin, bunları birlikte olgunlaştıralım ve ortaya hep beraber güzel işler çıkartalım. Biz, bütçenin tamamının bir konsere harcandığı, sonra yıl boyunca etkinliklerin neredeyse yapılmadığı bir anlayış yerine, bütçenin en makul, en verimli şekilde kullanıldığı, öğrencilerin etkinliklerinin yıl boyunca desteklendiği bir anlayışla hareket ettik, bundan sonra da aynı şekilde hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rektör Şahin, konuşmasının ardından tüm öğrenci topluluklarını çalışma odalarında ziyaret etti, projelerini dinledi, notlar aldı ve benzeri içeriğe sahip daha kapsamlı toplantılar yapacaklarını belirtti.