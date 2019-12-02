Rektör Şahin: "Binalarımızı daha efektif şekilde kullanacağız”

Dr. Yusuf Şahin, kampüsteki fiziki yapılaşmanın çok büyük oranda tamamlandığını, elzem durumlar dışında yeni bina üretmek yerine, var olan binaları daha efektif kullanmaya çalışacaklarını söyledi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), Turizm Fakültesi ve İletişim Fakültesinin aynı bina içinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiğini anımsatan Rektör Şahin, ilgili fakültelerin dekanları ve yöneticileriyle bir araya geldi. Süreç içerisinde İİBF binasında çeşitli tadilat işlemleri yapıldığını ve hali hazırda üç fakültenin bu bina içerisinde, kendilerine ayrılmış alanlarda faaliyet gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Şahin, “Aynı bina içindeki üç fakültemiz için de ciddi bir fiziki eksiklik söz konusu değil. Elbette bir düzenleme ihtiyacı olduğunda, tadilatlarla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Fakültelerin yöneticileriyle belirli aralıklarla bir araya geliyor ve fiziki bakımdan neler yapılması gerektiği hususunu istişare ediyoruz. Allah'a şükür, kampüsümüzde ciddi bir fiziki yapılaşma sorunu kalmadı. MEKSİS sistemi ile binalarımızdaki tüm donanımların kullanım durumunu detaylı şekilde görebiliyoruz. Biz, enerjimizi ve kaynaklarımızı yeni bina üretimlerinde değerlendirmek yerine, mevcut binalarımızı olabildiğince efektif kullanmanın daha doğru olduğunu; böylece hem verimliliğin artacağı, hem de iç derinliği geliştirecek çalışmalara daha güçlü şekilde yoğunlaşabileceğimiz kanaatindeyiz” dedi.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Nafiz Tok, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hediye Erdoğan ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Altuntaş Duman ve fakülte yöneticileri ile görüş alışverişinde bulunan Rektör Şahin, planlanan çalışmalar hususunda da bilgiler aldı.

Rektör Şahin'e toplantıda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Özçifçi, Prof. Dr. Engin Deligöz ve Prof. Dr. İbrahim Bakırtaş eşlik etti.