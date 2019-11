Rektör Şahin: “Birlikte çalıştık, birlikte başardık, herkese teşekkürler”

Dr. Yusuf Şahin, kampüste yapılan çalışmaların ASÜ'nün her ferdinin çok değerli katkılarıyla şekillendiğini, ortaya çıkan başarının herkesin olduğunu söyledi.

Rektör Şahin, tüm idari birimlerin yöneticilerini ziyaret etti ve bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalara sundukları katkılar münasebeti ile teşekkür etti. Ziyaretlerinde Rektör Şahin'e, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Özçifçi, Prof. Dr. Engin Deligöz ve Prof. Dr. İbrahim Bakırtaş'la, Genel Sekreter Bayram Ali Yavaş eşlik etti. Kısa süre önce 12 dev eserin resmi açılışının yapıldığını anımsatan Şahin, bu eserlerin hepsinde ASÜ ailesinin her bir ferdinin çok önemli katkıları olduğunu vurguladı. Bir kurumda, tek başına kurum yöneticisinin veya üst yönetimin hizmetlerin bütününü üretmesinin mümkün olmadığını kaydeden ASÜ Rektörü, “Biz her fırsatta ‘aynı gemideyiz' ifadesini kullanıyoruz. Bunu, temsili bir ifade olarak değil, hakiki kanaatimiz olarak vurguluyoruz. Allah'ın izni ile ilk dönemde kampüsümüze ve şehrimize çok değerli hizmetler kazandırdık. A'dan Z'ye, yapılan her çalışma, kurumumuzda bulunan tüm birimlerin katkıları, yoğun çabaları ve pozitif katılımları ile olmuştur. Biz de, tüm birimlerimizin yöneticilerini ziyaret ederek, onlar nezdinde tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür etmek ve şükranlarımızı belirtmek istedik” dedi. Yeni dönemde de el birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Şahin, “Birlikte başardık, birlikte başaracağız. Tüm çalışma arkadaşlarımıza yorgunluk nedir bilmeden ve samimiyet içerisindeki çalışmaları münasebeti ile çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Şahin, teşekkür ziyaretleri kapsamında sırasıyla Hukuk Müşaviri Berkant Göçer, Personel Dairesi Başkanı Salih Arslan, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Nuray Öztürk, Döner Sermaye İşletme Müdür Vekili Mustafa Korkmaz, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Şahin Yazıcı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Serpil Doğuş Gümüşsoy, İç Denetçi Nevin Girgin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Abdülkadir Sözcü, Genel Sekreterlik Şube Müdürü Oktay Uysal, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Atakan Arslan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Çalışanları, Bilgi İşlem Daire Başkanı Şaban Usta ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Elif Abacı ile görüştü.