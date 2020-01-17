Rektör Şahin: “Çocuklarımıza yürekten inanıyor, onları çok seviyoruz”

Dr. Yusuf Şahin, katıldığı anaokulunun karne töreninde, “Çocuklarımıza yürekten inanıyor, onları çok seviyoruz” dedi.

Aksaray Anaokulunun hızlı şekilde geliştiğini ve kapasitesinin de her geçen gün arttığını belirten Şahin, okulun henüz ikinci yılında olmasına rağmen, şehrin en prestijli okullarından birisi haline geldiğini belirtti. Bu noktada Okul Müdürü, öğretmenler ve velilerin yapıcı şekilde çalışmalar ürettiklerini kaydeden Rektör Şahin, “Burada düzenlenen karne töreninde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Okuldaki çocukların büyük bir kısmı üniversitemizde çalışan arkadaşlarımızın çocukları. Velilerin aklının rahat olması ve mutlu olmaları, bizim için de mutluluk kaynağıdır. Okulumuz giderek gelişiyor. Müdire hanım ve ekibine özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Velilerimiz de son derece yapıcı şekilde sürecin içerisindeler. Yeni dönemde, kaynaşma ruhu ile buradaki aile ortamını daha da geliştirmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Okul Müdürü Esra Aslan ise, Aksaray Anaokulu ailesi olarak ilk dönemi başarıyla tamamladıklarını belirterek, “Çocuklara yürekten inanıyor ve güveniyoruz. Onları çok seviyoruz. Güzel bir tatili hak ettiler. Rektörümüze de okulumuzun gelişmesi için sunduğu katkılardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından minik öğrenciler sahneye geldi ve Rektör Şahin'in elinden karnelerini ve hediyelerini aldı. Törenin ardından karne dağıtımı, okul öğretmenleri ve velilerin de katılımı ile sınıflarda devam etti.