Rektör Şahin: “Değerler, bireylerin kimliğinin şekillenmesinde önemli”

Dr. Yusuf Şahin, milli ve manevi değerlerin bireylerin kimliğinin şekillenmesinde önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Adana Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Veyis Şahin, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin'i ziyaret etti ve yeni rektörlük döneminde başarılar diledi.

ASÜ'de öğrencilerin, kendi değerlerini iyi bilen ve özümsemiş bireyler olması adına çeşitli faaliyetlerin yapıldığını kaydeden Rektör Şahin, “Bir yandan bilimsel gelişmelere ve teknolojiye hakim, diğer yandan kendi değerlerini dayanak noktası olarak belirleyen bireyler yetiştirmek bizim önemli görevlerimiz arasında. Tüm etkinliklerin merkezinde öğrencilerimiz var ve biz, bunu önemsiyoruz” dedi.

Dernek Başkanı Veyis Şahin de, ASÜ Rektörü'ne yeni dönemde başarılar dileyerek, faaliyetler hakkında bilgiler aktardı.