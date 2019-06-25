Rektör Şahin: “Eğitimle ilgili tüm yenilikleri dikkatle takip ediyoruz”

Dr. Yusuf Şahin, eğitim ve öğretimin niteliğini arttırmak adına gayret gösterdiklerini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Üniversite Şubesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Altuğ ve sendika yönetimi, Rektör Şahin'le bir araya geldi. Amaçlarının, öğrencileri milli ve manevi değerlerine bağlı, aynı zamanda teknolojiyi iyi kullanan ve geleceği okuyabilen bireyler olarak yetiştirmek olduğuna dikkat çeken Rektör Şahin, bu manada eğitimle alakalı tüm gelişmeleri dikkatle takip ederek, hızla adapte olduklarını kaydetti. Eğitim-Bir-Sen Üniversite Şubesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Altuğ da, Prof. Şahin'e yeni dönemde başarı dileklerini iletti.