Rektör Şahin: “Öğrenciler, üniversitenin asli unsurlarıdır”

Dr. Yusuf Şahin, eğitim-öğretim ortamlarının bugün bulunduğu noktadan daha ilerilere taşınması adına yapılması gereken tüm çalışmaları titizlikle yerine getirdiklerini belirterek, “Öğrenciler, üniversitenin asli unsurlarıdır” dedi.

Akademisyenlerle geleneksel sabah kahvaltısında bir araya gelen Rektör Şahin, öğrenciler için mümkün olan en iyi akademik ortamı sağlamak adına yapılan çalışmaları anlattı. Bu kapsamda fiziki mekan düzenlemelerinden yüz yüze ve çevrim içi ortam kurgulamalarına, kültür-sanat-spor etkinliklerinden fikir alışverişi toplantılarına kadar geniş bir çerçevede faaliyet yürüttüklerine dikkat çeken ASÜ Rektörü, “Tüm bu alanlarda oldukça iyi bir konumdayız. Amacımız çok daha iyi seviyeleri yakalamak. Biz, öğrencilerimizin mutlu olduğu bir kampüs oluşturma çalışmalarına devam ediyoruz. Bu anlamda tüm işleri gözden geçiriyor, varsa aksayan yanları tespit ediyor ve en hızlı biçimde çözüme kavuşturuyoruz. Öğrenciler Üniversitenin asli unsurlarıdır ve biz onları çok seviyoruz” dedi.

Kahvaltı, eğitim-öğretim faaliyetlerinin genel istişaresi ve çalışmaların değerlendirilmesi şeklinde sürdü.