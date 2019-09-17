Rektör Şahin: “Sunulan her katkı, üniversitemizi daha da geliştiriyor”

Dr. Yusuf Şahin, hayırsever desteklerinin üniversitenin gelişimine büyük bir katkı sunduğunu söyledi.

Hayırsever işadamı Tuncer Güney, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin'e nezaket ziyaretinde bulundu. İşadamı Tuncer Güney'e, yeni dönem hazırlık çalışmalarından bahseden ve son dört yıl içinde üniversitenin geldiği nokta hakkında bilgiler veren Rektör Şahin, “Üniversitemizdeki farklı çalışmalar hayırseverlerimizin de katkılarıyla ilerliyor. Kitap ve toprak kampanyası, bazı binaların yapımı, öğrencilere sunulan destekler Tüm bu çalışmalar, Şehir-Üniversite işbirliğinin de bir yansımasıdır. Her katkı, Üniversitemizin daha da gelişmesi adına çok değerlidir” dedi.

ASÜ Rektörü, Tuncer Güney'e ziyareti ve kampüse katkıları münasebetiyle teşekkür etti.