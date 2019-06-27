Rektör Şahin: "Temiz bir çevre, Türkiye'nin geleceğidir"

Dr. Yusuf Şahin, Türkiye'nin geleceğine yönelik sıfır atık projesi ile alakalı, kampüsteki çalışmaların verimli şekilde devam ettiğini söyledi.

Atıkların doğru ve düzenli şekilde ayrıştırılması ve ekonomik döngünün sağlanması adına kampüste bilgilendirme toplantıları yaptıklarını ve belirli aralıklarla bu toplantıların devam edeceğini kaydeden Şahin, proje kapsamındaki fiziki düzenlemelerin de kısa zamanda gerçekleştirildiğini vurguladı. Bina içleri, caddeler, yol kenarları ve depolama alanları için ihtiyaç duyulan tüm atık toplama sistemlerinin alındığını ve hızlı şekilde belirlenen bölgelere konumlandırıldığını belirten Rektör Şahin, “Kağıt, plastik, cam, metal, tıbbi ve evsel atıkların toplanması amacıyla, çeşitli ebat ve kapasitelerde plastik ve metal konteynerler yerleştirildi. Ayrıca kompost dönüşüm ünitesi için de gerekli çalışmalar yapıldı” dedi.

Şahin, temiz bir çevre adına, üzerlerine düşeni hassasiyet içerisinde yerine getirmeye gayret gösterdiklerinin altını çizdi.