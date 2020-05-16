Rektör Şahin yazdığı bir mektupla öğrencilere hediyelerini yolladı

Dr. Yusuf Şahin, kampüste değil ancak, sosyal medyada öğrencilerle olan diyaloglarının sürdüğünü söyledi.

Kısa süre önce uzaktan eğitim ve Anneler Günü münasebetiyle ASÜ'nün resmi sosyal medya hesaplarında düzenlenen paylaşım yarışması tamamlandı. Paylaştıkları fotoğraflar ve cümlelerle dikkat çeken yedi öğrenci, ASÜ hediye çantası kazandı. Her iki etkinliğe katılan öğrencilere de teşekkür eden Rektör Şahin, kargoya verilecek hediyeleri ve öğrenciler için kaleme aldığı bir mektubu bizzat paketledi. Derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle ilerlediğini ve öğrenci seslerinin olmadığı bir kampüsün anlamsızlaştığını belirten Şahin, “Bir nebze de olsa öğrencilerimizle sosyal medya üzerinden haberleşiyor, hal hatır soruyor, vakit geçiriyoruz” dedi.

Rektör Şahin, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Düzenlediğimiz iki mini yarışma tamamlandı. Biz de öğrencilere söz verdiğimiz hediyelerini gönderiyoruz. Biz öğrencilerimizi çok özledik ve en kısa zamanda kavuşmayı diliyoruz.”