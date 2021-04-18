Rölyefe merak sardı, evinin odasını atölyeye çevirdi

Aksaray'da meraklı olduğu rölyef yapımını halk eğitim merkezinden aldığı eğitimle geliştiren ve evinin bir odasını atölye yapan kadın, el sanatıyla ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan Suzan Cirit (38), merak sardığı rölyef sanatı için Halk Eğitim Merkezine başvurdu. Burada hocalardan eğitim alan Suzan Cirit kendini geliştirerek evinin bir odasını atölyeye çevirip çalışmalara başladı. Birbirinden güzel onlarca ele emeği göz nuru eserleri yapan Suzan Cirit, Osmanlı, Selçuklu dönemlerine ait yerel motifler ile simgelerle kabartma sanatını uyguluyor. Bu zamana kadar 35 adet rölyef yapan Suzan Cirit her tablo için ortalama iki ya da üç gün emek veriyor. 8 boyutluya kadar çıkarılabilen bu kabartma sanatı evlerin ve işyerlerinin duvarlarını süslüyor.

Rölyef sanatına ve resme meraklı olduğunu belirten Suzan Cirit, “Ben bu işi halk eğitimin verdiği kurslar sayesinde öğrendim, merakım da vardı. Hem evime katkıda bulunuyorum hem de odamı kendime küçük bir atölye gibi yaptım. Kendi kendime burada bir şeyler yapıyorum. Hem üretim oluyor hem de evime destek oluyor. Rölyef resim sanatı ile bu resimleri yapıyorum. Buradan bu sanatı yapmamda yardımcı olan Eskil Halk Eğitim Merkezi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.