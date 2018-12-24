Sabah namazında Mehmetçik ve yemen için duada buluştular

Aksaray Belediyesinin katkılarıyla ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin düzenlediği ‘Güneşten Önce Doğacağız' sabah namazı buluşmalarında Ulu Cami bahçesinde Mehmetçikler için, Yemen ve Doğu Türkistan için dua edildi.

Programa Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Aksaray Belediye Başkana adayı Evren Dinçer, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, ÖNDER İl Başkanı Kuddusi Bakar, dernek yöneticileri, sabah namazına aileleriyle birlikle gelen vatandaşlar katıldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İl Başkanı Kuddusi Bakar, “Derneğimizin düzenlediği sabah namazı buluşmalarında milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak ümmet bilinci içerisinde Mehmetçiklerimiz için, Yemen için ve Doğu Türkistan için dua ettik. Mehmetçiklilerimiz için kurban kesimi yapacağız. Mehmetçiğimiz ülkemizin birliği beraberliği için sınır ötemizde mücadele gösteriyor. Millet olarak her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız. Allah düşmanlarımızı kahrı perişan etsin. Ayrıca açlıkla imtihan olan Yemen halkına dua ediyoruz. Kurtuluş savaşında cephede bize yardım eden Yemen halkı için sıra bizde. Rabbimiz onlara yardım etsin. Yine Çin zulmü altında olan Doğu Türkistan halkına dua ediyoruz. Programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise, “Millet olarak bugün sabah namazında ailelerimizin katılımı 7'den 70'e bir sabah namazı vaktinde, bir sabah dirilişinde ellerimizi semaya açarak önce Mehmetçiğimiz için, vatanımız milletimizi için dua etti. Daha sonra dünya üzerinde Müslümanlar için dua ettik. Biz birlik beraberliğimiz sürdüğümüz sürece bizi kimse yıkamaz. Allah yardımcımız olsun. Allah birliğimizi bozmasın” şeklinde konuştu.