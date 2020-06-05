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Sağlık Bakanlığı ile ASÜ arasındaki protokol yenilendi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

Dr. Yusuf Şahin, akademik olarak hızlı şekilde büyüyen tıp fakültesinin, toplum sağlığına katkı anlamında da gelişimini sürdürdüğünü söyledi.


Değişen yönetmelik çerçevesinde ASÜ ile Sağlık Bakanlığı arasında, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ASÜ Tıp Fakültesince de kullanılabilmesi için yeniden protokol imzalandı. Rektör Şahin bu kapsamda Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven'i ziyaret etti. Prof. Güven'le ASÜ özelindeki sağlık çalışmalarının son durumuna dair istişarelerde bulunan Şahin, daha sonra Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven'le görüştü ve ilgili protokolü imzaladı. Öteden beri sağlık alanına dair her yatırımı kıymetli bulduklarını ve bu alana ilişkin yapılanların toplumsal karşılığının yüksek olduğunu kaydeden Rektör Şahin, “Biz, üniversitemiz ve şehrimiz adına üzerimize düşen ödevleri büyük bir heyecan ve samimiyet içerisinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.


Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da ziyaretlere iştirak etti.

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