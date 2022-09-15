Sahte plakalı araçta alkollü yakalandı

Aksaray'da boş arazide bulunan araç içerisinde alkollü yakalanan şahsın aracının plakaları sahte çıktı.

Olay, Sultanhanı ilçesi İstikamet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çevrede devriye atan Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri boş arazide bulunan su deposunun yanında şüpheli bir araç tespit etti. Aracı uzaktan takibe alan jandarma ekipleri aracın içinde bir şahsın olduğunu belirledi. Bir süre yapılan fiziki takibin ardından aracın yanına giderek yapılan incelemede M.A. (52) isimli şahsın aşırı derecede alkollü olduğu anlaşıldı. Araç üzerinde yapılan incelemelerde ise plakalarının sahte olduğu ortaya çıktı. M.A. sahtecilikten gözaltına alınırken, araç Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.