Şairler Aksaray'da buluştu

Uluslararası Ihlara Vadisi Yunus Emre Şiir Şöleninde 24 şairi vatandaşlarla buluşturdu.

Yunus Emre anısına düzenlenen şiir şöleni programı vesilesiyle Aksaray'ı tanıyan 24 şairin Aksaray Kültür Merkezinde vatandaşlara yaptıkları şiir dinletisi ilgi gördü. Şiir şölenine katılan Başkan Yazgı, “Geçen yıl ilkini yaptığımız şiir şölenimiz çok yoğun ilgi görmüştü. Vatandaşlarımızın şiire gösterdikleri yoğun ilgi hoşumuza gitti ve dedik ki bunun devamını getirelim. 5 yılı doldurmak üzereyiz. 5 yıl boyunca kültür ve sanat anlamında birçok etkinlikle şehrin çıtasını çok iyi bir noktaya getirdiğimize inanıyorum. İlkleri yaptığımız birçok program oldu. Bunlardan bir tanesi de bu programımız. Kültürel, sanatsal faaliyetler alanında birçok program yaptığımız için Aksaray Kültür Merkezini de çok yoğun bir şekilde kullanmış oluyoruz. Ayda 6-7‘nin üzerinde kültürel etkinlik gerçekleştiriyoruz. Kültürel, eğitim ve sosyal anlamda yaptığımız çalışmalarla şehirde güzel bir iz bıraktığımıza inanıyorum" dedi.