Sanayiciler, verimlilik panelinde öğrencilerle buluştu

Dr. Yusuf Şahin, teknolojik gelişmelerle uyumlu şekilde verimliliğin arttırılması gerektiğini söyledi.

Aksaray Valiliği, ASÜ ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün işbirliği ile düzenlenen 'Sanayide Verimlilik Uygulamalarının Paylaşımı Projesi ve Verimlilik Paneli'nde, sanayicilerle öğrenciler bir araya geldi. Etkinliğin açılışında konuşan ASÜ Rektörü Şahin, verimliliğin basit bir tanımla girdi ve çıktı arasındaki oranların olumlu anlamda değişmesi anlamına geldiğini belirterek, “Eğer herhangi bir sistemde, aynı girdilerle daha fazla çıktı elde edebiliyorsanız, burada verimli çalıştığınız söylenebilir. Bunun bir diğer yanı da berekettir ve bereket, yine basit bir tanımla iki kere ikinin dörtten fazla etmesi demektir. Bu, daha çok niyetle ve iç dünyanızla alakalıdır. Eğer yaptığınız işte bir de niyetinizi düzgün tutarsanız, iki birimlik iş yaptığınızda, dört birimlik sonuç çıkar” dedi.

Paneli düzenlemekteki temel amaçlarının, öğrencilere verimlilik konusunda bilgiler aktarmak olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Refik Tezcan ise bilim ve teknolojideki yoğun çalışmaların sanayiyi de etkilediğini ve yoğun bir rekabetin ortaya çıktığını belirtti. Bu rekabetin, verimlilik konusunu da gündemin üst sıralarına taşıdığını anlatan Tezcan, “Verimlilik sadece sanayide değil, hayatımızın her alanında ön planda tutmamız gereken bir gerçek. Eğitimden tarıma, sanayiden hizmet sektörüne kadar geniş bir alanda, bu hususu dikkate almak durumundayız. Ülkemizde bu alanda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Kurum olarak biz de, verimlilik konusundaki farkındalığı arttırmaya gayret ediyoruz” dedi.

Programda Aksaray Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Tanışır da kısa bir konuşma yaptı. “Dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık” sözünü anımsatan Vali Yardımcısı, “Gerçekten dünya kaynakları sınırlı, ihtiyaçlarımız ise sonsuz. Çocuklarımızdan ödünç aldığımız bu kaynaklar verimli kullanılmazsa tükeniyor. Gerek küresel, gerek ulusal ve bölgesel, gerekse yerel ve işletme ölçeğinde, verimlilik çok önemli” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Rıdvan Vercan'ın sunumunun ardından panele geçildi. Dr. Öğr. Üyesi Selim Sırakaya “Endüstriyel Bir Süt Sığırı İşletmeciliğinde Altı Sigma Metodolojisi” konulu bir konuşma yaptı. Hemen ardından kürsüye gelen Şah Çanta Deri Tekstil Sanayi Üretim Müdürü Oğuzhan Özhan, “Sanayi İşletmelerinde Başarılı Verimlilik Uygulamaları,” AEM Genel Müdürü Sami Akdoğan, “Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliği ve Dünyadaki Elektrik Motorları,” ORSAN Ticari Araç Sistemleri Fabrika Müdürü Dr. Suat Canoğulları ise “Sanayi İşletmelerinde Endüstri 4.0. Otomasyon ve Verimliliği Arttırmaya Yönelik Yöntemler” konusunda bilgiler verdi. Program, plaket takdimlerinin ardından sona erdi.