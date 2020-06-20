İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şarampole devrilen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

Aksaray’da yoldaki mazottan kayan ve şarampole devrilen tırın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Aksaray'da yoldaki mazottan kayan ve şarampole devrilen tırın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.


Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden Mehmet Şirin Çelik (37) idaresindeki 33 EFJ 49 plakalı yalıtım malzemesi yüklü tır, iddiaya göre yoldaki mazottan dola kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, tırın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik tedbirleri aldı.


Yaşadığı kazayı anlatan sürücü Mehmet Şirin Çelik, “Şu virajda mazot vardı. Kaydı araba öbür tarafa gitti kurtarmaya çalıştım bu tarafa devrildi” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.