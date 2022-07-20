Satmak için getirdiği tarihi eserlerle jandarmaya yakalandı

Aksaray'da kaçak kazılardan elde ettiği tarihi eser objeleri satmak için kent merkezine getiren bir kişi, jandarmanın operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın kaçak kazıdan tarihi eser objeler elde ettiği ve bunları satmak için kent merkezine getireceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde kimliğini belirledikleri Sebahattin K. (58) isimli şüpheliyi takibe aldı. Şahsı teknik ve fiziksel olarak takip eden jandarma ekipleri, şahsın tarihi eserlerle birlikte kent merkezine gelmesi üzerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Sebahattin K.'nin üzerinde yapılan aramada 19 adet tarihi eser obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.