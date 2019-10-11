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Şehit Mikail Candan için hatim ve dua programı düzenlendi

26 Haziran 2019 tarihinde Zeytindalı Harekat Bölgesinde bölücü örgüt mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Mikail Candan için Aksaray’ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde hatim duası programı düzenlendi.

26 Haziran 2019 tarihinde Zeytindalı Harekat Bölgesinde bölücü örgüt mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Mikail Candan için Aksaray'ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde hatim duası programı düzenlendi.


Belde Merkez Camiinde Cuma namazı öncesinde düzenlenen hatim ve dua programına Vali Ali Mantı, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim Hatimlerinin duası yapıldı. Cuma namazının ardından programa katılan vatandaşlara yemek ikram edildi. Vali Ali Mantı Şehit Mikail Candan'a Allah'tan rahmet dileyerek şehit Candan'ın babası Ramazan Candan ile bir süre sohbet etti.

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