Selçuklu Külliyesi inşaatı hızla ilerliyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yapımı devam eden Selçuklu Külliyesinde incelemelerde bulunarak, "Selçuklu şehri olarak bilinen şehrimizin bugünlerine ve yarınlarına hizmet eden simge projelerden biri olacağına inandığımız Selçuklu Külliyesini inşallah çok yakında Aksaray'ımıza kazandıracağız" dedi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Selçuklu Külliyesindeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alarak Aksaray'a yeni bir eserin kazandırıldığını söyledi. Aksaray'ın ve Aksaraylının en iyi hizmetlere layık olduğunu belirten Başkan Dinçer, “Selçuklu medeniyeti Aksaray'ı adeta ikinci bir payitaht gibi görmüş, büyük bir imar kalkınmasına imza atarak Aksaray'da Cami, köprü, medrese, han ve hamam gibi birçok eser bırakmıştır. Bizler de ecdattan kalan bu mirasa sahip çıkıp aynı zamanda Selçuklu şehri olarak bilinen şehrimizin bugünlerine ve yarınlarına hizmet eden simge projelerden biri olacağına inandığımız Selçuklu Külliyesini inşallah çok yakında Aksaray'ımıza kazandıracağız” diye konuştu.

Selçuklu Külliyesinde kaba inşaatın büyük oranda tamamlandığına dikkat çeken Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Kadim şehrimize yakışacak önemli projelerden birisi olan Selçuklu Külliyesi ile 2 bin 100 kişilik ibadethane, bin 670 metrekare kütüphane, 3 bin 790 metrekare otoparkı ve sosyal donatı alanlarıyla şehrin merkezine yeni bir sosyal alan kazandırıyoruz. Selçuklu Külliyesi şehrimizin simge yapılarından biri olacak” ifadelerini kullandı.