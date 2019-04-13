Servis minibüsünün altında kalarak ölen öğrenci defnedildi

Aksaray'da indiği servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul ikinci sınıf öğrencisi defnedildi.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Naci Abay İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan çıktıktan sonra servis minibüsüyle eve giden 2'inci sınıf öğrencisi Işıl Güzel (8), evde yemeğini yedikten sonra tekrar okula gelmek için evinin önünden servis minibüsüne bindi. Özkan Özata (33) idaresindeki 68 S 0033 plakalı servis minibüsü okulun önüne geldiğinde kapıyı açıp öğrencileri indirdi. Sürücünün manevra yaptığı sırada 8 yaşındaki Işıl Güzel minibüsün altında kaldı. 4-5 metre kadar minibüsün altında sürüklenen öğrenci olay yerinde can verdi.

Işıl Güzel'in cansız bedeni Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Minik Işıl'ın tabutunun üzerindeki gelinlik dikkat çekti. Cenaze namazına İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve öğretmenler katıldı.

Öte yandan minibüs sürücüsü polisteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.