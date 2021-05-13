Seyir halindeyken alev alan araç küle döndü, sürücü son anda kurtuldu

Aksaray'da seyir halindeyken alev alan otomobil kül oldu. Dumanları fark ederek kendini araçtan atan sürücü son anda kurtuldu.

Yangın, Aksaray-Ankara karayolu 30. kilometresi Sarayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Umut E. idaresindeki 34 BC 7496 plakalı Toyota marka otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücüsü aracı durdurup kendini dışarıya atarken otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine Acil Çarı Merkezi tarafından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yanan araç adeta kül olurken geriye metal aksamı kaldı. Sürücünün İstanbul'dan Hatay'a gittiği öğrenilirken yangınla ilgili araştırma başlatıldı.