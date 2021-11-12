İhlas Haber Ajansı

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Sigara yüzünden arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan çocuk tutuklandı

Aksaray’da sigara meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir çocuğu bıçakla ağır yaralayan 14 yaşındaki şüpheli çocuk, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aksaray'da sigara meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir çocuğu bıçakla ağır yaralayan 14 yaşındaki şüpheli çocuk, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Olay, 2 gün önce Hamidiye Mahallesi 757 sokakta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta vakit geçiren M.U. (14) isimli çocuk, parkta bulunan M.E.Ö.'den (14) sigara istedi. Kendisine sigara vermeyi reddeden arkadaşıyla tartışan çocuk yanında bulundurduğu bıçakla kavga ettiği M.E.Ö'yü sağ bacağından bıçakladı. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Suç aleti bıçakla birlikte yakalanan çocuk tutuklanarak Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevine gönderildi.

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