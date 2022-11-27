Silahla yakalandı “Çocuk pat pat atıyor" diyerek kendini savundu

Aksaray'da polisin uygulamasında aracında kurusıkıdan döndürülme silahla yakalanan sürücü “Neden tabanca bulunduruyorsun?” sorusuna “Çocuk pat pat atıyor tilki falan gelmesin” diyerek kendini savundu.

Olay, Aksaray Gülağaç Yolu Kireçlik Mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 EN 457 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen asayiş ekipleri araçta arama yaptı. Yapılan aramada şoför koltuğunun altında bir adet ruhsatsız tabanca bulundu. İlk etapta kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca yapılan incelemelerin ardından kurusıkıdan döndürülme olduğu tespit edildi. Adli işlemlerin yapılması için gözaltına alınan araç sürücüsü İsmail K. (47) basın mensuplarının “Neden tabanca bulunduruyorsunuz?” sorusuna verdiği cevapla şaşırttı. Silahı tilkilerin gelmemesi için 13 yaşındaki çocuğunun kullandığını belirten sürücü İsmail K., rahat tavırlarıyla da dikkat çekti. Evinin köy dışında olduğunu belirten sürücü İsmail K. “Evim köyden dışarıda. Tavuklara, tilkiye ufaklık arada bir atıyor. Şimdi mermisi bile yok. Çocuk pat pat atıyor tilki falan gelmesin diye” diye kendini savundu. Gözaltına alınan şahıs Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.