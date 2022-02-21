Sporda teori ve pratiği birleştirecek olan projeye hibe desteği

Koordinatörlük, 2021 yılı Erasmus+ Programı kapsamında, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na (Ulusal Ajans), “Sporda Gönüllülük için Teori ve Pratiği Birleştirme” başlıklı bir proje başvurusunda bulundu. Spor alanında çalışan eğitmenler, antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri, gençler ve üniversite öğrencileri dâhil tüm spor çalışanlarının teknik ve temel becerilerini geliştirmeyi amaçlayan projeyle, sporda gönüllülük konusunda teorik bilgi ile uygulamalar bir araya getirilecek. Proje kapsamında, Türkiye, Portekiz, İtalya, Slovenya, Bulgaristan, Polonya, Yunanistan, Macaristan ve Romanya birlikte çalışacak. 12-18 Eylül 2022 tarihlerinde ASÜ'de gerçekleştirilmesi planlanan proje, yerli ve yabancı 40 katılımcı ile yürütülecek.

Aynı dönemde 725 proje için ilgili kuruma başvuru yapıldığını, ASÜ'nün hazırladığı projenin kabul edilen çalışmalar arasında yer aldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti ve ihtisaslaşma alanına ilişkin somut üretimlerin devam edeceğini belirtti.