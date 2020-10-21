SÜ Rektöründen ASÜ Rektörüne ziyaret

Dr. Yusuf Şahin, bölge üniversiteleri arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesinin toplumsal fayda eksenli çalışmaların artması bakımından önemli olduğunu söyledi.

Bir süre önce Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Metin Aksoy, ASÜ Rektörü Şahin'e iade-i ziyarette bulundu. ASÜ ile Selçuk Üniversitesi'nin öteden beri farklı alanlarda işbirliği içinde olduğunu ve KOP Bölgesi Üniversiteleri kapsamında da bir arada çalışmalar yaptığını kaydeden Prof. Yusuf Şahin, bu çalışmaların nitelik ve nicelik bakımından gelişmesini arzu ettiklerini söyledi. Bölge üniversitelerinin birbiriyle olan müspet ilişkilerinin üretilecek çalışmalara ve toplumsal faydaya da önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Rektör Şahin, “Selçuk Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Aksoy'a yeni vazifesinde başarılar diliyoruz. İşbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Şehirlerin birbirine olan fiziki ve kültürel yakınlıkları da işbirliği çalışmalarından alınan verimi arttırmaktadır” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da bir arada iş üretme ve potansiyeli paylaşma konusundaki çalışmalara katkı sunmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Hediye takdimlerinin ardından, kısa ve orta vadede yapılabilecekler hususunda istişarelerde bulunuldu.