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Suçüstü yakalanan gasp zanlısı tutuklandı

Aksaray’da bir öğrencinin para ve özel eşyasını gasp ederek alan şüpheli, polisin kısa sürede olay yerine intikal etmesiyle yakalandı.

Aksaray'da bir öğrencinin para ve özel eşyasını gasp ederek alan şüpheli, polisin kısa sürede olay yerine intikal etmesiyle yakalandı.


Olay, Kalanlar Mahallesi Kılıçaslan Parkı 2'inci etapta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşı ile birlikte parkta oturan Can T.'nin yanına giden Resul A. (25), öğrencinin parasını ve özel eşyasını almak istedi. Öğrenci ve Resul A. arasında tartışma yaşanırken Can T.'nin kız arkadaşı hemen polisi arayarak durumu bildirdi. Gasp ihbarı üzerine harekete geçen ve kısa sürede olay yerine intikal eden Asayiş Şubesi Gasp ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, öğrenci Can T.'yi gasp eden şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheli Resul A., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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