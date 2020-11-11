Sultanhanı ilçesinde fidanlar toprakla buluştu

Aksaray'ın Sultanhanı İlçesinde daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir Sultanhanı için "Bugün fidan, yarın nefes" sloganıyla fidan dikimi yapıldı.

2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan “Geleceğe Nefes Ol” kampanyası bu sene Milli Ağaçlandırma Bayramı adı altında devam ettiriliyor. Ülke genelinde tüm illerde fidanlar toprakla buluşturulurken Sultanhanı ilçesinde de Sultanhanı Botaş Doğalgaz Depolama Tesisi Güzergahında Yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikimine Sultanhanı Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, Belediye Başkanı Fahri Solak, kurum amirleri katıldı. Fidan dikiminde Kaymakam Alpaslan, “Daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir Sultanhanı için "Bugün fidan, Yarın nefes" sloganıyla diktiğimiz fidanlarımızın ağaca, ağaçlarımızın ormana dönüşmesi dileğiyle” diyerek fidan dikiminin önemini vurguladı.