Sultanhanı'nda TÜBİTAK 4006 bilim fuarı açıldı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı 2019-2020 eğitim öğretim yılı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı.

Sultanhanı Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Erdal Saylan koordinatörlüğünde Fatih Altındal'ın yaptığı öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan 22 proje, Sultanhanı Yunus Emre Ortaokulu Salonunda sergilendi. Fuar açılışına Sultanhanı Kaymakamı Murat Karasu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ağır, İl Genel Meclisi üyesi Ramazan Kök, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Kılıçoğlu, okul müdürleri ve öğretmenler Katıldı. Kurdele kesimi ile açılan fuarda sergilenen 22 proje hakkında öğrencilerden tek tek bilgiler alan Kaymakam Murat Karasu öğrencilerin hazırladığı bazı projeleri deneyerek test ederek teşekkür etti.

Okul Müdürü Erdal Saylan ise, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı hakkında verdiği bilgide, “Okulumuzda Eğitim gören bütün öğrenciler projelere hazırlık aşamasında görev aldı ve toplamda da 50 öğrencimiz bizzat proje hazırlığında çalıştı. Yaklaşık 1 aylık bir çalışma ile hazırlanan 22 projenin sergilendiği fuarda emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İlçemizde ve okulumuzda Allah'a şükürler olsun eğitim seviyemiz her geçen gün yükselmektedir. Amacımız çocuklarımızı nitelikli olarak yetiştirmektir. Önce kendisine, vatana, milletine, ailesine birer faydalı evlat olarak yetiştirmek istiyoruz. Sadece akademik anlamda öğrencilerimizi yetiştirmek istemiyoruz. Sadece sınavlara odaklı bir sistem yapmak istemiyoruz. Çocuğu bilimsel düşünebilen, araştıran, sorgulayan, çok okuyan nitelikli bir insan olarak yetiştirmek istiyoruz. Burada emeği geçen herkese ayrı, ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.