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Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı Aksaray'da tutuklandı

İllegal yollardan Almanya üzerinden Suriye’ye geçerek DEAŞ terör örgütüne katılan şüpheli Suriye’de Türk güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra getirildiği Aksaray’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İllegal yollardan Almanya üzerinden Suriye'ye geçerek DEAŞ terör örgütüne katılan şüpheli Suriye'de Türk güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra getirildiği Aksaray'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray nüfusuna kayıtlı olan ve 2014 yılında Almanya üzerinden illegal yollardan Suriye'ye giderek DEAŞ Terör örgütüne katılan, daha sonra Suriye'de Türk Güvenlik Güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan H.K. (27) isimli şahıs, gerekli işlemler için getirildiği Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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