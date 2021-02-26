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Sürücü ve yolcunun polis memuruyla ilginç diyaloğu

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekiplerince durdurulan bir araç sürücüsü ve yanındaki yolcunun polis memuruna ilginç soruları şaşırttı.

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekiplerince durdurulan bir araç sürücüsü ve yanındaki yolcunun polis memuruna ilginç soruları şaşırttı.



Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında saat 21.00'den sonra Büyük Bölcek Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi Tiyatro Kavşağı'nda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri 34 BPN 198 plakalı otomobili durdurdu. Maske ve kısıtlama muafiyet belde kontrolü yapan trafik ekipleri sürücü Muhammet T. (30) ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının kısıtlamadan muaf olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolünden geçirilen sürücü polis ekiplerine, “Bende arkadaşa dedim ki, ‘Burada yasak yok mu? Bu kadar insan sokakta' diye ilginç bir yorumda bulunurken, arkadaşı ise, “Valla inanır mısınız baya bir zamandır sokaklarda polis görmüyorum gece yarısı” dedi. 24 saat uygulama yapılan kavşakta bu yorumlar üzerine polis memuru da, “O zaman sen yanlış yerlerde geziyorsun, burada 24 saat uygulama denetim var” diyerek sürücü ve arkadaşına cevap verdi. Polis memuruna ilginç soru sormayı bırakan sürücü bu kez uygulamayı görüntüleyen kameramana, “Dayı ne çekiyorsun” diye sordu. Sürücü ve arkadaşı yapılan kontrollerinin ardından gönderildi.

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