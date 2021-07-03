Süt üretiminde Türkiye'de 9. sırada olan Aksaray'da kadın üreticilere hijyen eğitimi

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da eğitim alarak üretime devam eden üreticiler tarım ve hayvancılığın gelişmesine, üretimin ve beraberinde kalitenin artırılmasına katkı sağlıyor.

Gülük bin 200 ton süt üretimi ile Türkiye'de 9. sırada yer alan Aksaray'da sektörün geliştirilmesi, üreticilerin bilinçlendirilerek daha verimli ve daha kaliteli ürün elde etmesi ve hem ülke ekonomisinin hem de üretici ekonomisinin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor. Bu eğitimler kapsamında Aksaray'ın merkeze bağlı Çimeli Yeni Köyde hayvancılıkla uğraşan kadın üreticilere yönelik hijyen eğitimi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimlerde kadın üreticiler bir hafta boyunca eğitim aldı. Eğitimlerinin ardından sınava tabi tutulan kadın üreticilere sertifikaları da verildi.

“Amacımız çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak”

Süt üretiminde Aksaray'ı çok önemli bir yerde olduğunu belirten Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Süt hijyeni kursu düzenledik. 17 bayan kursiyerimiz yaklaşık 1 hafta kurs gördüler ve daha sonra başarılı olanlara belgelerini verdik. Bilindiği üzere müdürlüğümüz bakanlığımızın ve valimizin talimatları doğrultusunda çiftçilerimizi ürettiği ürünlere değer katmak amacıyla hem proje hem destek yapıyor. Süt üretiminde de Aksaray'ımız çok önemli bir yerde. Bin 200 ton günlük süt üretimi ile Türkiye'de 9. sıradayız. Bunun yanında hijyenik ve kaliteli süt üretiyoruz. Sütümüze değer katmak amacıyla bu kurslarımız devam ediyor. Önemli olan burada çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak. Bu amaçla kurslarımızın devamını sağlayacağız. Burada öğrendikleri bilgilerle işletmelerinde uygulayacaklar ve kaliteli ve hijyenik süt üretecekler. Aksaray'ımız süt üretiminde çok iyi olduğundan inşallah çalışmalarımız bu yönde devam edecek” dedi.

“Süt üretimi bakımından en önemli gündem başlıklarından bir tanesi”

Her sektörde olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da eğitimin önemine değinen İŞKUR Müdürü Mahmut Akkuş, “1 haftalık bir sürenin ardından 17 kursiyerimize özellikle Türkiye'de süt üretiminde ilk 10 il arasında yer alan Aksaray'ımızda çiftçilerimizin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi önemli. Bu anlamda tarım il müdürlüğümüz önemli bir çalışmaya imza atıyor. Gerek süt üretimi, gerek süt hijyeni konuları aslında süt üretimi bakımından en önemli gündem başlıklarından bir tanesi. Bu yönüyle biz kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatları kırsal alandaki kadınlarımızın dezavantajlı grupta olan kadın ve gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması yönüyle bu kurs bu anlamda önemli” diye konuştu

“Yanlış bildiğimiz doğruları öğrendik”

Köyde üreticilik yapan 23 yaşındaki Fatma Apaydın, “Süt üretimi ve hayvanlarla ilgili eğitim aldık. Hayvanları nasıl yetiştireceğimizi öğrendik, hijyenini, bakımını, temizliğini. Hayvan bakımında neler yapacağımızı öğrendik. Çok faydalı oldu gerçekten bilmediklerimizi öğrendik” derken bir diğer üretici Döndü Akçay (36) ise, “Bize bilmediğimizi öğrettiler. Yanlış bildiğimiz doğruları öğrendik. Daha iyi oldu eğitim alınca, daha da hijyenik oldu” ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin ardından kursiyer kadın üreticilere sertifikaları verildi.