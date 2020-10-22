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Tabela takarken dengesini kaybeden işçi tabela ile birlikte düştü

Aksaray’da bir dükkanın reklam tabelasını taktığı esnada merdivende dengesini kaybeden işçi, tabela ile birlikte düşerek yaralandı.

Aksaray'da bir dükkanın reklam tabelasını taktığı esnada merdivende dengesini kaybeden işçi, tabela ile birlikte düşerek yaralandı.


Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi Ankara Caddesi'nde bulunan bir dükkanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan kapısının üzerinde bulunan tabela çıtasına tabela taktığı esnada merdiven üstünde dengesini kaybeden işçi Gökhan B. (26) tabela ile birlikte 3 metre yükseklikten düştü. Gökhan B, düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşın düştüğünü gören dükkan sahibi, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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