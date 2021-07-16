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Takla atan otomobil refüje düştü: 5 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak refüje düşerken hurdaya dönen araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak refüje düşerken hurdaya dönen araçta bulunan 5 kişi yaralandı.



Kaza, Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumali Y. (41) idaresindeki 45 B 0021 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje düştü. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Abdulhamit Y. (56), Selahattin U. (53), Ramazan D. (72) ve Mehmet Nuri Y. (50) olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar sedye ile ambulanslara taşınırken, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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