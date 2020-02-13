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Tamirciden çalınan minibüs köyde bulundu

Aksaray’da tamirciden çalınan minibüs, polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu köyde bulundu.

Aksaray'da tamirciden çalınan minibüs, polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu köyde bulundu.


Olay, Aksaray Oto Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce 66 KK 438 plakalı minibüsü ile kaza yapan Mustafa Konuk (38), kazanın ardından minibüsünü yaptırmak için sanayide bir tamirciye bıraktı. 4 gün sonra tamirciye minibüsünü sormak için giden Mustafa Konuk minibüsünün tamircide olmadığını gördü. Tamirci ile görüşen Konuk, yapılan görüşmelerde minibüsünün çalındığını tespit etti. Konuk durumu hemen polise bildirirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek olayla ilgili araştırma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri minibüsün bir çekici ile çekilerek götürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine çekici ve sürücüsüne ulaşan polis ekipleri, bir kişinin aracı satın aldığını söyleyerek minibüsü Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyüne götürdüğünü öğrendi. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri Kızılkaya köyüne giderek Cihan S. isimli vatandaşın evinin önünde minibüsü buldu. Cihan S. ile görüşen polis ekipleri yapılan görüşmede Cihan S.'nin minibüsü Gökhan D.'den para karşılığı aldığını tespit etti. Bunun üzerine olayla ilgili incelemesini sürdüren polis ekipleri Cihan S. ile birlikte Gökhan D. isimli şahsı gözaltına aldı. Yapılan inceleme ve alınan ifadelerin ardından Cihan S. serbest bırakılırken, Gökhan D. hakkında düzenlenen tahkikat dosyası savcılığa sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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