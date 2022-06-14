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Tarihi eser kaçakçısı jandarmadan kaçamadı

Aksaray’da tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sultanhanı ilçesinde bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı istihbarat şubesi ekipleri kimliğini tespit ettikleri şahsı teknik ve fiziksel olarak takibe aldı. Bir süre yapılan takibini ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, ilçe merkezinde bir otomobili durdurdu. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli N.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerine yapılan aramada 1 adet üzerinde Arapça yazılar yazan tabla ele geçirildi. Şüpheli şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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