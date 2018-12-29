Tarım platformu tarım sorunlarını TBMM'ye iletti

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve Damızlık Kolun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek AK Parti Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz ile bir araya geldi.

Tarım platformu üyeleri Aksaray'ın tarım ve hayvancılığındaki gelişmeler ve bazı sıkıntıları hakkında Milletvekili İlknur İnceöz'e bilgiler verirken, tarım ve hayvancılığın dünyada ve Türkiye'de olduğu kadar Aksaray'da da çok önemli bir sektör olduğunu vurguladılar. AK Parti Milletvekili İlknur İnceöz, AK Parti hükümetinin tarım ve hayvancılık politikalarını yakından takip ettiğini ve gerekli tüm çalışma ve desteklemeleri yaptığını belirterek, “Üreticilerimiz, emekçilerimiz, ülkemiz için çok önemli bir üretim kesimidir. Biz AK Parti hükümeti olarak iktidarlığımız boyunca tarım ve hayvancılığa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde verilmemiş kadar destek ve çalışma yaptık. Önce ülkemiz, sonra da Aksaray'ımız için ne gerekiyorsa yapılacak” dedi.